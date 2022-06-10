Василевский выиграл 60-й матч в Кубке Стэнли. Быстрее эту отметку покоряли лишь 4 вратаря

Для 27-летнего российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии) в пятой игре финальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции стала 60-й в Кубке Стэнли. Для этого ему потребовалось 97 матчей.

Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, быстрее эту отметку покоряли лишь четыре голкипера в истории лиги — Грант Фур (83 матча), Билли Смит (85 матчей), Кен Драйден (86 матчей) и Жак Плант (91 матч).

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Напомним, всего на счету Василевского 366 матчей за карьеру в НХЛ, в которых он одержал 230 побед. В среднем Андрей отражает 92% бросков, пропуская 2,5 шайбы за матч. Его восьмилетний контракт на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн в год) рассчитан до конца сезона-2027/2028.