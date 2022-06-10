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Палат — 5-й игрок в истории НХЛ с двумя победными голами в концовке матчей одного плей-офф

Палат — 5-й игрок в истории НХЛ с двумя победными голами в концовке матчей одного плей-офф
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2. Ондржей Палат забил в этом матче победный гол.

Палат стал пятым игроков в истории НХЛ, кому удалось забросить две победные шайбы в одном розыгрыше плей-офф НХЛ в последние пять минут матча. Ранее такое достижение покорялось Даниэлю Альфредссону, Марку Рекки, Матсу Неслунду и Элвину «Доку» Ромнесу.

В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.

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