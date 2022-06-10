Палат установил уникальное достижение в плей-офф по победным голам

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии – 3-2. Ондржей Палат забил в этом матче победный гол.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, чешский игрок стал первым в истории НХЛ, кому удалось забросить две победный шайбы в одном плей-офф в последние две минуты матча.

В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё одну шайбу в пустые ворота забросил Брендон Хагель с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.