Сергачёв обошёл Войнова и Свечникова в списке лучших российских бомбардиров плей-офф НХЛ

23-летний российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв вышел на 31-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли, благодаря голу и результативной передаче в пятом матче серии финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии).
На счету Сергачёва стало 26 (7+19) очков в Кубке Стэнли в 85 матчах. Он обошёл в списке защитника Вячеслава Войнова (25), перешедшего в текущее межсезонье из московского «Динамо» в казанский «Ак Барс», и 22-летнего нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова (25).
Оставшиеся русские в плей-офф НХЛ. Кто заберёт Кубок Стэнли?
Отметим, что следующая цель Сергачёва – это Алексей Яшин и Владимир Малахов (по 27 очков). Рекордсменом же является Евгений Малкин со 180 результативными действиями в 177 играх.
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