Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

В ночь с 9 на 10 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли пятый матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.



«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3



«Лайтнинг» одержали третью победу в серии подряд, в гостях оказавшись сильнее «рейнджеров». Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв стал автором одной заброшенной шайбы, которая стала ответной для клуба, а также записал своё имя в список ассистентов, отдав голевой пас Ондржею Палату на 59-й минуте. Этот гол стал победным для «молний». Форвард Никита Кучеров также отметился результативной передачей, на последней минуте ассистировав Брэндону Хагелю.

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года