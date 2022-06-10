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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ. Турнирная сетка Кубка Стэнли
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В ночь с 9 на 10 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли пятый матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:3

«Лайтнинг» одержали третью победу в серии подряд, в гостях оказавшись сильнее «рейнджеров». Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв стал автором одной заброшенной шайбы, которая стала ответной для клуба, а также записал своё имя в список ассистентов, отдав голевой пас Ондржею Палату на 59-й минуте. Этот гол стал победным для «молний». Форвард Никита Кучеров также отметился результативной передачей, на последней минуте ассистировав Брэндону Хагелю.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
10 июня 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Линдгрен – 30:29 (5x5)   1:1 Сергачёв – 37:34 (5x5)   1:2 Палат (Сергачёв, Хедман) – 58:10 (5x5)   1:3 Хагель (Кучеров) – 59:01 (en)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ - 2022
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