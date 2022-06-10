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«Мы просто не смогли забить». Панарин — о голевых шансах «Рейнджерс» в пятом матче

«Мы просто не смогли забить». Панарин — о голевых шансах «Рейнджерс» в пятом матче
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал, недоволен ли клуб своими голевыми моментами в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3, 2-3).

«Трудно сказать. Мы просто не смогли забить», — сказал Панарин.

В прошедшей встрече 30-летний россиянин провёл на льду 19 минут 22 секунды, не набрав результативных баллов при показателе полезности "-1". Всего на счету Панарина 19 матчей в текущем плей-офф, он заработал 16 (6+10) баллов при полезности "-4".

Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу «молний». Шестой матч состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.

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