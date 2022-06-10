Крикунов: при обмене Ткачёва СКА пошёл навстречу интересам нашего хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о обмене прав на Владимира Ткачёва из СКА в «Авангард».



«Возвращение Владимира Ткачёва – хороший сигнал для КХЛ. Это качественный хоккеист, его игра пойдёт на пользу привлекательности лиги. Не очень понятно, зачем ему нужно было уезжать в Северную Америку – прозябать в АХЛ для 26-летнего игрока можно считать пустой тратой времени.



Здорово, что СКА не стал собакой на сене, а пошёл навстречу интересам и игрока, и всего нашего хоккея, согласившись на обмен с «Авангардом». Видимо, сейчас в Петербурге Ткачёва не видят, а терять талантливого хоккеиста было бы неправильно. В своё время именно СКА повлиял на то, что Ткачёв в первый раз приехал из-за океана – тогда петербуржцы сильно помогли в его становлении, и сейчас тоже не стали вставлять игроку палки в колёса. Думаю, он сможет проявить себя в нашей лиге. Для «Авангарда» в потенциале это серьёзное усиление», — сказал Крикунов «Чемпионату».