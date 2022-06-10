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Фанат «Рейнджерс» ударил и нокаутировал болельщика «Тампы» по окончании пятого матча серии

Фанат «Рейнджерс» ударил и нокаутировал болельщика «Тампы» по окончании пятого матча серии
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Фанат «Нью-Йорк Рейнджерс» ударил и нокаутировал болельщика «Тампа-Бэй Лайтнинг» после пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2022 (1:3).

Инцидент произошел после матча, когда болельщики покидали «Мэдисон Сквер Гарден». Болельщик «Рейнджерс» развернулся и нанёс шедшему за ним болельщику «Тампы» удар по лицу, после чего тот упал без сознания, а виновник покинул стадион. Другие болельщики «синерубашечников» оказали пострадавшему первую помощь.

Отмечается, что болельщик «Тампы» пролежал без сознания около пяти минут, прежде чем очнулся. Видео с инцидентом можно посмотреть по ссылке.

Счёт в серии между «Тампой» и «Рейнджерс» — 3-2 в пользу «молний». Шестой матч серии состоится в воскресенье, 12 июня, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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