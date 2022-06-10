Фридман: Питер Дебур — фаворит на должность главного тренера «Далласа»

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур, освобождённый от своих обязанностей в мае 2022 года, является фаворитом на должность наставника «Даллас Старз», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.



«Если не произойдёт ничего серьёзного или что-то не пойдёт не так, то я ожидаю, что Питер Дебур возглавит «Даллас». Мы узнаем об этом довольно скоро», — заявил Фридман.



Напомним, 53-летний специалист возглавлял «рыцарей» с 2019 года. В текущем сезоне «Вегас» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, заняв девятое место по итогам регулярки на Западе. «Даллас» завершил регулярный чемпионат на седьмой строчке Западной конференции, в первом раунде плей-офф «звёзды» уступили в серии «Калгари Флэймз» со счётом 3-4.