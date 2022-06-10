Полиция арестовала фаната «Рейнджерс», нокаутировавшего болельщика «Тампы»

Фанат «Нью-Йорк Рейнджерс», нокаутировавший болельщика «Тампа-Бэй Лайтнинг», арестован. Об этом сообщает Yahoo! Sports.



Инцидент произошёл после матча, когда болельщики покидали «Мэдисон Сквер Гарден». Болельщик «Рейнджерс» развернулся и нанёс шедшему за ним болельщику «Тампы» удар по лицу, после чего тот упал без сознания, а виновник покинул стадион. Другие болельщики «синерубашечников» оказали пострадавшему первую помощь. Отмечалось, что болельщик «Тампы» пролежал без сознания около пяти минут, прежде чем очнулся.



Также свидетели сообщили полиции, что оба фаната начали спорить и ссора обострилась. Как сообщает Yahoo! Sports со ссылкой на WTSP 10, обвиняемый – 29-летний Джеймс Анастасио – обвинён по двум пунктам в нападении, двум пунктам – в хулиганстве и двум пунктам – в домогательствах. Сообщается, что он также напал на свидетеля, который пытался его остановить. По словам полиции, свидетель «получил боль и синяки на лице», но не обращался за медицинской помощью.

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