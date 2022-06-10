«Баффало» выведет из обращения номер Райана Миллера

«Баффало Сэйбрз» выведет из обращения номер 30, принадлежавший голкиперу Райану Миллеру, сообщает журналист Кевин Викс в «Твиттере». Таким образом, он станет вторым голкипером в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. Первым стал вратарь Доминик Гашек.

Райан Миллер был задрафтован «Баффало» в 1999 году в пятом раунде под общим 138-м номером. Он выступал за «Баффало» с 2002 по 2014 год. Также на его счету игры за «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». В составе «Анахайма» голкипер завершил карьеру 29 апреля 2021 года.

В текущем сезоне «Баффало» набрал 75 очков после 82 игр, занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

На данный момент в розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 осталось три команды. «Колорадо Эвеланш» сыграет в финале, соперник «лавин» определится в паре «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-3).