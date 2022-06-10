«Радулов готовится разрывать КХЛ». «Ак Барс» выложил фото из тренажёрного зала

Казанский «Ак Барс» в телеграм-канале опубликовал фотографию из тренажёрного зала с участием Александра Радулова.
«Радулов готовится разрывать КХЛ», – так подписала фотографию пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что хоккеист подписал контракт с казанским клубом, однако официально «Ак Барс» не подтвердил переход.
Напомним, 1 июня стало известно, что нападающий Александр Радулов перешёл из «Даллас Старз» в казанский «Ак Барс». В регулярном сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги 35-летний россиянин провёл 71 матч за «Даллас», набрав 22 (4+18) очка при общей полезности «-20». В плей-офф Радулов принял участие в трёх матчах, не набрав результативных баллов. «Даллас» уступил «Калгари Флэймз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ со счётом 3-4.
- 10 июня 2022
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