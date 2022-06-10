Журналист The Athletic: самый большой скачок в следующем сезоне НХЛ совершит Торопченко

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в своём материале на сайте The Athletic ответил на вопрос, кто, по его мнению, совершит наибольший скачок в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги.

На первое место он поставил российского форварда «Сент-Луис Блюз» Алексея Торопченко, на счету которого два гола в 28 играх регулярного чемпионата и две результативные передачи в 12 встречах плей-офф.

Ранее Рутерфорд уже высказывался о российском хоккеисте.

«Форвард стал сюрпризом сезона. Его подтянули к составу в этом сезоне, и он сразу же стал кем-то, за кем интересно наблюдать. Его катание, способность «приходить вовремя», по словам тренера Крэйга Берюбе, когда он применяет силовой приём, и стремление бросать — черты, которые сослужат ему хорошую службу в многообещающей молодой карьере», – писал Рутерфорд на сайте The Athletic.