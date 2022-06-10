Девон Тэйвз: думаю, на данный момент Макар – лучший защитник в мире
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Девон Тэйвз поделился мнением о своём одноклубнике – защитнике Кейле Макаре.
«Думаю, на данный момент Макар – лучший защитник в мире», – цитирует Тэйвза журналист Питер Бо в «Твиттере».
В текущем сезоне 23-летний Макар провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 86 очков: забросил 28 шайб и отдал 58 результативных передач. В плей-офф на его счету 22 балла в 14 встречах: пять голов и 17 передач.
Напомним, «Колорадо» вышел в финал Кубка Стэнли, где ожидает соперника, которым станет победитель пары «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее НХЛ опубликовала расписание финальных игр.
Макар выступает за «Колорадо» с сезона-2018/2019. Всего на его счету 227 матчей в НХЛ.
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