Четыре клуба НХЛ проявляют интерес к форварду «Чикаго» Дебринкэту

Журналист The Fourth Preiod Давид Паньотта рассказал о том, что текущим летом «Чикаго Блэкхоукс» может обменять форварда Алекса Дебринкэта.

По информации журналиста, «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз» проявляют интерес к хоккеисту.

«Это будет игрок, по которому в «Чикаго» будут звонить многие команды, ищущие хорошего форварда. У «Дэвилз» в этом году есть второй выбор на драфте, они хотят привлечь кого-то, кого можно уже сейчас поместить в состав. Это то, на что стоит обратить внимание, чтобы увидеть, примет ли «Нью-Джерси» решение обменять Дебринкэта или нет», – написал Паньотта на сайте The Fourth Period.

В текущем сезоне Дебринкэт провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 78 очков (41+37).