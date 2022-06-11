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Малкин – пятый в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами

Малкин – пятый в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял пятое место в рейтинге возможных свободных агентов по версии The Athletic.

Cписок возглавил нападающий «Калгари Флеймз» Джонни Годро. Вторым стал форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг. Замкнул тройку нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри.

Российский хоккеист Евгений Малкин занял пятое место в рейтинге. Его соотечественник, форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, расположился на шестом месте. В топ-50 также вошли Илья Михеев (22 место, «Торонто Мэйпл Лифс»), Никита Задоров (35, «Калгари Флеймз») и Илья Любушкин (45, «Торонто Мэйпл Лифс»).

Напомним, на данный момент уже известен первый финалист плей-офф НХЛ, им стал «Колорадо Эвеланш». За вторую путёвку финал борются «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

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