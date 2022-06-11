Кирилл Капризов рассказал, как отреагировал на ситуацию на Украине
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как отреагировал на ситуацию на Украине, возникшую 24 февраля текущего года.
«Я вообще не смотрел новости, даже хоккейные. Раньше заходил в раздел спорта — читал обо всех, начиная с себя. А теперь как-то выпал. Не захожу, не смотрю. И сильно такого давления не чувствовал. Понятно, об этом говорили что-то. Но мне казалось, было бы глупо, если бы российских игроков убрали из НХЛ.
Хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис в любой ситуации стоит горой за Александра Овечкина? Хозяин «Миннесоты» тоже хорошо поддерживает и меня, и всю команду. Я в «Уайлд» всегда чувствовал себя спокойно и комфортно», — приводит слова российского форварда «Матч ТВ».
Комментарии
- 11 июня 2022
-
08:55
-
08:20
-
07:03
-
03:30
- 10 июня 2022
-
23:40
-
23:25
-
23:08
-
22:56
-
22:46
-
22:30
-
22:10
-
21:58
-
20:17
-
19:40
-
18:54
-
17:56
-
16:40
-
16:26
-
15:29
-
15:12
-
14:50
-
13:56
-
13:32
-
12:52
-
12:49
-
12:12
-
12:09
-
11:55
-
11:07
-
10:36
-
10:06
-
09:48
-
09:05
-
08:40
-
08:20
Партнерский контент