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Кирилл Капризов рассказал, как отреагировал на ситуацию на Украине

Кирилл Капризов рассказал, как отреагировал на ситуацию на Украине
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как отреагировал на ситуацию на Украине, возникшую 24 февраля текущего года.

«Я вообще не смотрел новости, даже хоккейные. Раньше заходил в раздел спорта — читал обо всех, начиная с себя. А теперь как-то выпал. Не захожу, не смотрю. И сильно такого давления не чувствовал. Понятно, об этом говорили что-то. Но мне казалось, было бы глупо, если бы российских игроков убрали из НХЛ.

Хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис в любой ситуации стоит горой за Александра Овечкина? Хозяин «Миннесоты» тоже хорошо поддерживает и меня, и всю команду. Я в «Уайлд» всегда чувствовал себя спокойно и комфортно», — приводит слова российского форварда «Матч ТВ».

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