Бывший одноклубник Марио Лемье сравнил Кучерова с легендой «Питтсбурга» и Уэйном Гретцки

Бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз» и аналитик TNT Рик Токкет, поигравший вместе с Марио Лемье, сравнил российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с легендой «пингвинов» и с Уэйном Гретцки.



«Своей уравновешенностью он явно напоминает Марио. Он не паникует, когда на него идёт активное давление. Гретцки, кстати, в своё время тоже был таким. Кучеров — лучший в лиге по умению создавать моменты в большинстве», — приводит слова Токкета The Athletic.

Напомним, 28-летний Кучеров вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ — сейчас он делит эту позицию с Марианом Госсой. У российского нападающего 149 (51+98) очков за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

«Тампа» ведёт в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3-2.