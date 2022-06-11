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Бывший одноклубник Марио Лемье сравнил Кучерова с легендой «Питтсбурга» и Уэйном Гретцки

Бывший одноклубник Марио Лемье сравнил Кучерова с легендой «Питтсбурга» и Уэйном Гретцки
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Бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз» и аналитик TNT Рик Токкет, поигравший вместе с Марио Лемье, сравнил российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с легендой «пингвинов» и с Уэйном Гретцки.

«Своей уравновешенностью он явно напоминает Марио. Он не паникует, когда на него идёт активное давление. Гретцки, кстати, в своё время тоже был таким. Кучеров — лучший в лиге по умению создавать моменты в большинстве», — приводит слова Токкета The Athletic.

Напомним, 28-летний Кучеров вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ — сейчас он делит эту позицию с Марианом Госсой. У российского нападающего 149 (51+98) очков за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

«Тампа» ведёт в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3-2.

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