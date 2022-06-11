Никита Кучеров рассказал, благодаря чему стал лучше понимать хоккей

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, как видит хоккей и что помогает ему лучше играть.
«Хоккей — это про чтение. Про чтение игры, про понимание того, как будет развиваться следующая атака. В детстве я всё время играл в гандбол. Это как футбол или баскетбол, примерно такой же порядок действий: отдай мяч и откройся. Думаю, именно во время игры в гандбол я почерпнул многое для себя. Сейчас мне это помогает», — приводит слова Кучерова The Athletic.
Напомним, 28-летний Кучеров вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ — он делит эту позицию с Марианом Госсой. У российского нападающего 149 (51+98) очков за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.
«Тампа» ведёт в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3-2.
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