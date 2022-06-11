В «Амуре» анонсировали подписание нескольких новичков
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Генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь в своём телеграм-канале анонсировал подписание хабаровским клубом нескольких новых хоккеистов.
«На следующей неделе планируем объявить о подписании нескольких новичков. Среди них и те, кто уже выступал за «Амур» в прежние годы», — говорится в сообщении.
Ранее «Амур» объявил о назначении Вадима Епанчинцева на должность главного тренера клуба. Наставник сменил на этом посту Михаила Кравца, пришедшего к работе с хабаровчанами в сентябре 2021 года. «Амур» завершил регулярку на десятой строчке, не попав в розыгрыш Кубка Гагарина — 2022.
Кроме того, «Амур» уже подписал временный контракт с защитником «Югры» Анатолием Елизаровым и выменял у «Сочи» голкипера Даниила Брызгалова.
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