«Малкин уже не та суперзвезда, что раньше». The Athletic — о ситуации Евгения с контрактом

Журналист авторитетного издания The Athletic Дом Лущишин поделился мыслями о ситуации с контрактом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Контракт форварда истекает по окончании текущего сезона.
«В свете травм и регресса при игре в равных составах Евгений Малкин — уже не совсем та самая суперзвезда, какой был раньше. Тем не менее, даже в свои 35 ему удалось добиться лучшего показателя по набранным очкам в расчёте на один матч в регулярном чемпионате — даже при том, что помощь, которую оказывали ему партнёры по звену, была не самой оптимальной.
Приличное, но далеко не впечатляющее выступление в плей-офф стало идеальным отражением того, на какой стадии карьеры он находится прямо сейчас.
35-летний нападающий вносил свой вклад в некоторых значимых моментах, как, например, в третьем овертайме первого матча-марафона в серии с «Рейнджерс», когда забил победную шайбу. Однако он не рулил игрой и не доминировал на протяжении длительных отрезков встреч, по итогам которых «Питтсбург» снова вылетел в первом раунде.
Малкин остается топовым плеймейкером во время розыгрыша лишнего, но тот факт, что его скорость падает, приводит к уменьшению динамичных моментов при игре в равных составах, а также к отдельным ляпам в оборонительных действиях.
Большой российский центрфорвард по-прежнему является чертовски классным игроком, но от него больше нельзя ожидать того, что он потащит команду на своих плечах. Клуб, который подпишет Малкина, должен понимать, что в его действиях будет определённый дисбаланс между атакой и обороной — однако нападающий доказал, что видение игры и плеймейкерские качества остаются мощнейшим активом для любого второго звена атаки», — приводит слова Лущишина The Athletic.
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