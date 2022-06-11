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Райан Миллер с детьми посетил раздевалку «Баффало». Клуб выведет из обращения его номер

Райан Миллер с детьми посетил раздевалку «Баффало». Клуб выведет из обращения его номер
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Бывший голкипер «Баффало Сэйбрз» Райан Миллер с детьми посетил раздевалку клуба.

Вскоре «клинки» выведут из обращения номер 30, который принадлежал вратарю.

Посмотреть видео можно на «Канале НХЛ». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Миллер станет вторым голкипером в истории франшизы, чей номер будет выведен из обращения. Первым стал вратарь Доминик Гашек.

Райан Миллер был задрафтован «Баффало» в 1999 году в пятом раунде под общим 138-м номером. Он выступал за «Баффало» с 2002 по 2014 год. Также он играл за «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс». В составе «Анахайма» голкипер завершил карьеру 29 апреля 2021 года.

В текущем сезоне «Баффало» набрал 75 очков после 82 игр, занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

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