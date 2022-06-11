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«Даллас» обменял завершившего карьеру Бена Бишопа в «Баффало»

«Даллас» обменял завершившего карьеру Бена Бишопа в «Баффало»
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«Даллас Старз» обменял голкипера Бена Бишопа в «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте «клинков».

Отмечается, что, помимо 35-летнего вратаря, «Баффало» получил выбор в седьмом раунде драфта НХЛ 2022 года.

Ранее журналист Кевин Уикс отмечал, что «клинки» пойдут на сделку, чтобы преодолеть пол зарплат. В настоящее время «Баффало» находится на почти на $ 19 млн ниже минимального уровня с 15 контрактами в списке. Действующее соглашение Бишопа рассчитано до конца следующего сезона. За ближайший год голкипер получит чуть больше $ 4,9 млн.

В декабре 2021 года «Даллас» объявил, что Бишоп завершил карьеру из-за травмы колена. В текущем сезоне голкипер успел провести один матч в регулярном чемпионате АХЛ в фарм-клубе «звёзд» – «Техас Старз». Последний раз он выходил на лёд в НХЛ в сезоне-2019/2020.

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