Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейный эксперт: Кучеров феноменален на протяжении всего плей-офф. Он делает всё

Хоккейный эксперт: Кучеров феноменален на протяжении всего плей-офф. Он делает всё
Комментарии

Североамериканский хоккейный эксперт Скотт Ферралл высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в текущем плей-офф.

«Я должен сказать, что Кучеров феноменален на протяжении всего плей-офф. Он делает всё… то, как он бросает, то, как катается, и то, как он пасует… его передача на Палата в третьем матче серии — это вообще безумие. Он, конечно, заслужил такой момент в тот вечер», — сказал Ферралл в рамках радиошоу The Fourh Period на Sirius XM.

Напомним, 28-летний Кучеров вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ — он делит эту позицию с Марианом Госсой. У российского нападающего 149 (51+98) очков за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

«Тампа» ведёт в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3-2.

Новость по теме
Бывший одноклубник Марио Лемье сравнил Кучерова с легендой «Питтсбурга» и Уэйном Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022