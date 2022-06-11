Хоккейный эксперт: Кучеров феноменален на протяжении всего плей-офф. Он делает всё

Североамериканский хоккейный эксперт Скотт Ферралл высказался об игре российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове в текущем плей-офф.
«Я должен сказать, что Кучеров феноменален на протяжении всего плей-офф. Он делает всё… то, как он бросает, то, как катается, и то, как он пасует… его передача на Палата в третьем матче серии — это вообще безумие. Он, конечно, заслужил такой момент в тот вечер», — сказал Ферралл в рамках радиошоу The Fourh Period на Sirius XM.
Напомним, 28-летний Кучеров вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ — он делит эту позицию с Марианом Госсой. У российского нападающего 149 (51+98) очков за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.
«Тампа» ведёт в финальной серии Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3-2.
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