Рутерфорд: Барбашёв — игрок, которого можно обменять без лишней болтовни как можно скорее

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд ответил на вопрос, на какие шаги нужно пойти «Сент-Луис Блюз» в ближайшее межсезонье.



«Это хороший вопрос, но не совсем. Имя на обмен, которое было немного неожиданным, — хотя я слышал, что оно витало в воздухе, — это Оскар Сундквист. Это не значит, что больше не может быть никаких сюрпризов, но когда я проглядываю состав, только Иван Барбашёв цепляет мой взгляд как игрок, которого можно было бы обменять без лишней болтовни как можно скорее. Дело не столько в том, что у него был разочаровывающий плей-офф, сколько в том, что впереди у него последний год контракта. Его среднегодовая зарплата составляет $ 2,25 млн, и после того, как он забил 26 голов в прошлом сезоне, он, вероятно, будет одним из тех игроков, которым потребуется повышение, — при условии, что он не провалится в следующем сезоне. Если «блюзмены» не планируют платить ему больше в следующем году, возможно, они обменяют его сейчас, пока его акции котируются достаточно высоко», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

Новость по теме Журналист The Athletic считает, что «Сент-Луису» лучше обменять Тарасенко этим летом