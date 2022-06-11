Журналист The Athletic считает, что «Сент-Луису» лучше обменять Тарасенко этим летом

Журналист The Athletic Джереми Рутерфорд ответил на вопрос, стоит ли «Сент-Луис Блюз» обменивать российского нападающего Владимира Тарасенко.

«На мой взгляд, в интересах «блюзменов» обменять Тарасенко прямо сейчас. Если бы они обменяли его этим летом и освободили его зарплату в размере $ 7,5 млн, они могли бы использовать эти деньги, чтобы укрепить защиту, вратарскую линию и четвёртое звено. Трудно отказаться от игрока, который забил 34 гола и набрал 82 очка в прошлом сезоне, просто чтобы заполнить эти дыры в составе. Но да, если сбалансированное нападение останется на своём уровне в следующем сезоне, команда может быть в порядке.

Однако если мне нужно перечислить выгодные для клуба причины для обмена Тарасенко, то номер один заключается в том, что цена его обмена, вероятно, никогда не будет выше нынешней. Учитывая тот сезон, который был у Тарасенко, и имея всего один год до конца его контракта, Армстронг (генеральный менеджер «Сент-Луиса». — Прим. «Чемпионата») действительно мог бы получить что-то ценное для него этим летом, будь то игрок, несколько игроков или комбинация активов, которые освободят место под потолком зарплат. Проблема в том, что без Тарасенко «блюзмены» могут быть не таким сильным соперником, но если при ином раскладе Влади уйдёт после сезона-2022/2023 бесплатно, то, по крайней мере, так они смогут извлечь выгоду из обмена. Тут не угадаешь. Возможно, «Сент-Луис» сможет заполнить некоторые дыры в составе и стать лучше, чем мы думаем», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.