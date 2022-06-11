Разин: конечно, мечтаю об НХЛ. Но другое дело — реально смотреть на вещи

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин ответил на вопрос, почему никогда не высказывался о желании поработать в НХЛ.
«Конечно, мечтаю об НХЛ. Но другое дело — реально смотреть на вещи. Я не так хорошо знаю язык, я не выступал там.
Эффект «Северстали» обусловливается отсутствием давления и финансовой стабильностью? Не знаю. Я работаю так, как работал и в «Ижстали», и в «Автомобилисте». Называю команды, где больше сезона отработал. Сейчас СМИ и некоторые специалисты повесили ярлык, что я могу только так работать. В сборной был для меня большой плюс как для тренера. Я вижу хоккей так. Есть помощники, с которыми нахожу общий язык, с хоккеистами тоже. У меня хорошая атмосфера в команде, хорошие отношения с руководством. Я сбросил имидж тренера-тирана, который мне присвоили. Работаем, стараемся, время дальше покажет, что и как», – цитирует Разина Allhockey.ru.
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