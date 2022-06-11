Киселевич: со Светлаковым приступили к тренировкам. Если отдыхать, то только активно

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич рассказал о том, как проводит отпуск, а также ответил на вопрос о победе в Кубке Гагарина.
«Эмоции, когда кубок рядом с тобой, конечно, сильны. Ты светишься от счастья, заряжаешься энергией от этого магического трофея. Это важно для тебя лично, для семьи, для твоих близких и друзей, которым ты объясняешь, что это такое, которые за тебя ежедневно болеют.
Я уже в середине мая вышел на лёд. Потому что соскучился. Мы с семьёй отдохнули в Турции, вернулись в Череповец – и сразу на лёд. Меня туда тянет. Созванивались с Андреем Светлаковым, обсуждали тренировки, вместе к ним приступили, потому что уже пора. Если отдыхать, то только активно, потому что пора готовиться к следующему сезону, чтобы подтверждать свой статус. Надо мной многие друзья в Череповце смеются: «Куда ты, всего несколько недель прошло». А мне уже хочется кататься.
Рассказывал о том, что летом занимаюсь участком, много ли полевых работ намечается в этом году? Куча работы на участке. Натёр мозоли: сейчас убирал одуванчики и, как бестолковый, делал это без перчаток. С ними невозможно справиться. Мы поставили парник, сделали несколько клумб. Всё то, что жена просила, я сделал. У неё очень много новых посадок, новых идей: у нас туи, ели, пихты, розы. Косить участок стало тяжелее. Но я рад, что она проявляет такую инициативу. Можно сказать, что работы ещё непочатый край: привезли уже пять кубов земли, теперь ищу помощников – надо выровнять участок», – цитирует Киселевича официальный сайт ЦСКА.
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