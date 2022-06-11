Три россиянина вошли в топ-20 лучших игроков драфта-2022 от Daily Faceoff
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Журналист Daily Faceoff Крис Питерс составил свой вариант драфта НХЛ – 2022. В топ-100 лучших вошли 10 россиян.
1. Логан Кули (нападающий) — США.
2. Шейн Райт (нападающий) — Канада.
3. Юрай Слафковски (нападающий) — Словакия.
4. Давид Йиричек (защитник) — Чехия.
5. Шимон Немец (защитник) — Словакия.
…
11. Данила Юров (нападающий) – «Металлург».
17. Павел Минтюков (защитник) – «Сагино Спирит».
20. Иван Мирошниченко (нападающий) – «Авангард».
46. Глеб Трикозов (нападающий) – «Авангард».
64. Артём Дуда (защитник) – ЦСКА.
69. Александр Перевалов (нападающий) – «Локомотив».
83. Илья Квочко (нападающий) – «Металлург».
91. Арсений Коромыслов (защитник) – СКА.
94. Владимир Грудинин (защитник) – ЦСКА.
100. Сергей Иванов (Голкипер) – СКА.
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