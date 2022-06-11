Дементьев: в НХЛ не захотят наступать на грабли 2-й раз и отказываться от выбора россиян

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о ближайшем драфте НХЛ.

«Драфт НХЛ — это процедура, которая позволяет клубам закрепить права на игроков. Он сам по себе больше нужен командам, чем игрокам. Если хоккеист по-настоящему ценен на рынке, то он будет интересен клубам НХЛ. Ранее, когда образовалась КХЛ, клубы НХЛ решили, что российские игроки не поедут в Северную Америку, и была подобная ситуация. Но подписывали Зайцева, Панарина и ещё ряд игроков, которых не драфтовали. Сейчас идут разговоры о Кузьменко и о других. Поэтому я не думаю, что клубы и скауты НХЛ захотят наступать на эти грабли второй раз: отказываться от выбора россиян, а потом переплачивать незадрафтованным игрокам по первому контракту.

Кого из россиян могут выбрать в первом раунде? Не знаю. Если кого-то из наших игроков выберут в первом раунде драфта, это будет большой плюс. Но это не тот момент, на который стоит ориентироваться в игре. Было достаточное количество хоккеистов, и не только россиян, но и североамериканцев и европейцев, которые были выбраны в первом раунде, но в НХЛ толком не играли. И наоборот, в Зале хоккейной славы есть незадрафтованные игроки. Поэтому драфт, первый раунд — всё это коварно. Главное – как ты будешь играть в будущем», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».