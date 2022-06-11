Дементьев: в НХЛ не захотят наступать на грабли 2-й раз и отказываться от выбора россиян

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением о ближайшем драфте НХЛ.
«Драфт НХЛ — это процедура, которая позволяет клубам закрепить права на игроков. Он сам по себе больше нужен командам, чем игрокам. Если хоккеист по-настоящему ценен на рынке, то он будет интересен клубам НХЛ. Ранее, когда образовалась КХЛ, клубы НХЛ решили, что российские игроки не поедут в Северную Америку, и была подобная ситуация. Но подписывали Зайцева, Панарина и ещё ряд игроков, которых не драфтовали. Сейчас идут разговоры о Кузьменко и о других. Поэтому я не думаю, что клубы и скауты НХЛ захотят наступать на эти грабли второй раз: отказываться от выбора россиян, а потом переплачивать незадрафтованным игрокам по первому контракту.
Кого из россиян могут выбрать в первом раунде? Не знаю. Если кого-то из наших игроков выберут в первом раунде драфта, это будет большой плюс. Но это не тот момент, на который стоит ориентироваться в игре. Было достаточное количество хоккеистов, и не только россиян, но и североамериканцев и европейцев, которые были выбраны в первом раунде, но в НХЛ толком не играли. И наоборот, в Зале хоккейной славы есть незадрафтованные игроки. Поэтому драфт, первый раунд — всё это коварно. Главное – как ты будешь играть в будущем», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».
- 11 июня 2022
-
19:17
-
18:57
-
18:42
-
18:16
-
17:20
-
17:01
-
16:41
-
15:54
-
15:30
-
14:47
-
14:15
-
13:41
-
13:18
-
12:50
-
12:25
-
11:58
-
11:27
-
10:54
-
10:18
-
09:45
-
09:23
-
08:55
-
08:20
-
07:03
-
03:30
- 10 июня 2022
-
23:40
-
23:25
-
23:08
-
22:56
-
22:46
-
22:30
-
22:10
-
21:58
-
20:17
-
19:40