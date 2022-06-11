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Андрей Кузьменко прилетел в Северную Америку

Андрей Кузьменко прилетел в Северную Америку
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Российский нападающий Андрей Кузьменко прилетел в Северную Америку для прохождения собеседований с клубами НХЛ. Фотографии с хоккеистом в Северной Америке выкладывает известный агент Дэн Мильштейн в социальных сетях.

30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА, и он попрощался с болельщиками.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».

Ранее сообщалось, что с Кузьменко второе интервью проведёт «Ванкувер Кэнакс».

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