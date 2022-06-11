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Стали известны составы команд группы A на чемпионат ФХР по хоккею в формате 3х3

Стали известны составы команд группы A на чемпионат ФХР по хоккею в формате 3х3
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Официальный телеграм-канал чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3 опубликовал составы команд группы A.

Москва:

Вратари: Дмитрий Куликов, Иван Мусатов;
Полевые: Андрей Алексеев, Дмитрий Силантьев, Владимир Брюквин, Сергей Толчинский, Андрей Миронов, Николай Голдобин.

Тольятти:

Вратари: Алексей Семёнов, Максим Майоров;
Полевые: Даниил Семёнов, Денис Толпегин, Глеб Кожемякин, Семён Баринов, Андрей Сигарёв, Илья Карлин, Алексей Царёв.

Санкт-Петербург:

Вратари: Дмитрий Шикин, Кирилл Калинин;
Полевые: Даниил Гущин, Артур Тянулин, Александр Никишин, Артемий Князев, Захар Бардаков, Роман Ротенберг, Владислав Котков, Кирилл Танков.

Челябинск:

Вратари: Григорий Колупаев, Иван Костюк;
Полевые: Игорь Шама, Егор Орлов, Вячеслав Дегтярёв, Никита Новиков, Андрей Никонов, Платон Попов, Даниил Казаков.

Новосибирск:

Вратарь: Ильяс Гафиуллин;
Полевые: Владимир Джиг, Камиль Шиафотдинов, Никита Зимин, Айдар Валеев, Алексей Шубин, Станислав Кондратьев, Игорь Угольников.

Тула:

Вратари: Артём Сергеев, Максим Дорожко;
Полевые: Максим Цыплаков, Андрей Ревацкий, Павел Воронков, Михаил Епишин, Никита Гончаров, Юрий Паутов, Илья Талалуев.

Екатеринбург:

Вратарь: Глеб Носов;
Полевые: Никита Олейник, Малик Алишлалов, Лев Комиссаров, Роман Макаров, Евгений Горфиняк, Иван Косоренков, Георгий Дедов.

Ярославль:

Вратари: Денис Дьяконов, Даниил Исаев;
Полевые: Илья Авраменко, Роман Крикуненко, Никита Аноховский, Владислав Червоненко, Максим Денежкин, Александр Дарьин, Ярослав Лихачёв, Донат Стальнов.

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