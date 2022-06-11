Стали известны составы команд группы A на чемпионат ФХР по хоккею в формате 3х3

Официальный телеграм-канал чемпионата ФХР по хоккею в формате 3х3 опубликовал составы команд группы A.
Москва:
Вратари: Дмитрий Куликов, Иван Мусатов;
Полевые: Андрей Алексеев, Дмитрий Силантьев, Владимир Брюквин, Сергей Толчинский, Андрей Миронов, Николай Голдобин.
Тольятти:
Вратари: Алексей Семёнов, Максим Майоров;
Полевые: Даниил Семёнов, Денис Толпегин, Глеб Кожемякин, Семён Баринов, Андрей Сигарёв, Илья Карлин, Алексей Царёв.
Санкт-Петербург:
Вратари: Дмитрий Шикин, Кирилл Калинин;
Полевые: Даниил Гущин, Артур Тянулин, Александр Никишин, Артемий Князев, Захар Бардаков, Роман Ротенберг, Владислав Котков, Кирилл Танков.
Челябинск:
Вратари: Григорий Колупаев, Иван Костюк;
Полевые: Игорь Шама, Егор Орлов, Вячеслав Дегтярёв, Никита Новиков, Андрей Никонов, Платон Попов, Даниил Казаков.
Новосибирск:
Вратарь: Ильяс Гафиуллин;
Полевые: Владимир Джиг, Камиль Шиафотдинов, Никита Зимин, Айдар Валеев, Алексей Шубин, Станислав Кондратьев, Игорь Угольников.
Тула:
Вратари: Артём Сергеев, Максим Дорожко;
Полевые: Максим Цыплаков, Андрей Ревацкий, Павел Воронков, Михаил Епишин, Никита Гончаров, Юрий Паутов, Илья Талалуев.
Екатеринбург:
Вратарь: Глеб Носов;
Полевые: Никита Олейник, Малик Алишлалов, Лев Комиссаров, Роман Макаров, Евгений Горфиняк, Иван Косоренков, Георгий Дедов.
Ярославль:
Вратари: Денис Дьяконов, Даниил Исаев;
Полевые: Илья Авраменко, Роман Крикуненко, Никита Аноховский, Владислав Червоненко, Максим Денежкин, Александр Дарьин, Ярослав Лихачёв, Донат Стальнов.
- 11 июня 2022
-
20:31
-
20:27
-
20:14
-
19:35
-
19:17
-
18:57
-
18:42
-
18:16
-
17:20
-
17:01
-
16:41
-
15:54
-
15:30
-
14:47
-
14:15
-
13:41
-
13:18
-
12:50
-
12:25
-
11:58
-
11:27
-
10:54
-
10:18
-
09:45
-
09:23
-
08:55
-
08:20
-
07:03
-
03:30
- 10 июня 2022
-
23:40
-
23:25
-
23:08
-
22:56
-
22:46
-
22:30