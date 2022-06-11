Галлан — о 2-3 в серии с «Тампой»: мы были в этом положении уже несколько раз

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Серия началась для нас отлично, но потом мы проиграли три матча подряд. Теперь мы должны дать отпор. Мы были в этом положении уже несколько раз по ходу плей-офф, поэтому я надеюсь, что сегодня вечером получим такой же результат. Это будет битва, и нам придётся жёстко конкурировать, но мы будем надеяться на такой же победный результат сегодня вечером», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, шестая встреча состоится завтра, 12 июня, и начнётся в 3:00 мск.
После пяти игр финальной серии Восточной конференции «Тампа» ведёт в серии — 3-2. Первую встречу «Рейнджерс» выиграли 6:2, вторую – 3:2. В третьем, четвёртом и пятом матчах «Тампа-Бэй» выиграла со счётом 3:2, 4:1 и 3:1 соответственно.
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