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Стэмкос с передачи Сергачёва забил Шестёркину в шестом матче серии «Тампа» — «Рейнджерс»

Стэмкос с передачи Сергачёва забил Шестёркину в шестом матче серии «Тампа» — «Рейнджерс»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит шестой матч финала Восточной конференции, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Тампы». Единственную на данный момент шайбу за «Тампу» забил Стивен Стэмкос. Результативными передачами отметились Ондржей Палат и российский защитник Михаил Сергачёв. Отметим, ворота «Рейнджерс» защищает российский голкипер Игорь Шестёркин.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Тампы».

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Рейнджерс» обыграли «Каролину Харрикейнз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии с «Флоридой Пантерз».

Регулярный чемпионат НХЛ «Рейнджерс» завершили на 4-м месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Тампа», в свою очередь, финишировала на 5-м месте, также набрав 110 очков.

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