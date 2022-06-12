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Дубль Стэмкоса помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли

Дубль Стэмкоса помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии.

В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счёт записал Ондржей Палат, по разу ассистировали российский нападающий Никита Кучеров, а также его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Фрэнк Ватрано, которому ассистировал Эндрю Копп.

Таким образом в результате этой победы «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Примечательно, что турнир в любом случае выиграет какой-то российский хоккеист, так как представители этой страны выступают за обе команды.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
12 июня 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Стэмкос (Палат, Сергачёв) – 30:43 (5x5)   1:1 Ватрано (Копп) – 53:07 (5x4)   2:1 Стэмкос (Кучеров, Палат) – 53:28 (5x5)
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