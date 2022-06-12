«Колорадо» и «Тампа» сыграют в финале Кубка Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 — 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

Соперником «Тампы» в финале будет «Колорадо Эвеланш», который обыграл в финальной серии Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0).

Напомним, в сегодняшней игре в составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счёт записал Ондржей Палат, по разу ассистировали российский нападающий Никита Кучеров, а также его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Фрэнк Ватрано, которому ассистировал Эндрю Копп.

Примечательно, что турнир в любом случае выиграет какой-то российский хоккеист, так как представители этой страны выступают за обоих финалистов.