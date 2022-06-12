«Тампа» третий год подряд вышла в финал Кубка Стэнли

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии.



Таким образом в результате этой победы «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш».



«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/20 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).

Примечательно, что в этом году турнир в любом случае выиграет какой-то российский хоккеист, так как представители этой страны выступают за обе команды.