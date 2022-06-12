Расписание финала Кубка Стэнли – 2022

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии.

Таким образом в результате этой победы «Тампа» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Финал начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. В таком случае следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.



«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий год подряд. В прошлом году они выиграли титул, обыграв в финале «Монреаль Канадиенс» (4:1). В сезоне-2019/20 команда одолела в последнем матче «Даллас Старз» (4:2).