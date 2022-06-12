Кучеров тепло поприветствовал Шестёркина и Панарина на послематчевом рукопожатии. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

После игры российский форвард «Тампы» Никита Кучеров на послематчевом рукопожатии тепло поприветствовал своих соотечественником из команды соперника, нападающего Артемия Панарина и голкипера Игоря Шестёркина, которые покинули турнир.

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх играх обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча, российский хоккеист станет обладателем кубка.