«Чёрт возьми, что за серия!» «Тампа» обратилась к «Рейнджерс» после финала Востока

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

После матча «Тампа» обратилась к «Рейнджерс»: «Чёрт возьми, что за серия!», — написано на страничке клуба в «Твиттере».

Напомним, в составе победителей в сегодняшнем матче дублем отметился Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счёт записал Ондржей Палат, по разу ассистировали российский нападающий Никита Кучеров, а также его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв.

В составе «Рейнджерс» заброшенной шайбой отметился Фрэнк Ватрано, которому ассистировал Эндрю Копп.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш».