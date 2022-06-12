Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал поражение в финале Восточной конференции

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.

После матча главный тренер проигравшей команды Жерар Галлан прокомментировал результат матча: «Мы упорно боролись. Я горжусь нашими ребятами. Мы соревновались в каждой игре», — приводит слова тренера официальный «Твиттер» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который в предыдущей стадии плей-офф оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» в четырёх матчах (4-0).