Василевский делит 2-е место по победам в Кубке Стэнли среди европейских вратарей в истории
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им победу в серии (4 – 2) и выход в финал Кубка Стэнли.
По ходу игры российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 21-го. Победа в этом матче стала для Андрея 61-й в карьере в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с вратарём «Рейнджерс» Хенриком Лундквистом, у которого также 61 победа в плей-офф и вышел на второе место среди всех европейских вратарей.
Первое место занимает Доминик Гашек, завершивший карьеру и выигравший 65 матчей в плей-офф.
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