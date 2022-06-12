«Напряжённая серия двух великих команд». «Рейнджерс» — о противостоянии с «Тампой»

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Твиттере» прокомментировала вылет команды в финале Восточной конференции от «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Напряжённая серия двух великих команд. Поздравления «Тампе»!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.

В составе победителей в сегодняшнем матче дублем отметился Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счёт записал Ондржей Палат, по разу ассистировали российский нападающий Никита Кучеров, а также его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв.