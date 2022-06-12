Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский, Хедман и Стэмкос прикоснулись к кубку победителя Восточной конференции

Василевский, Хедман и Стэмкос прикоснулись к кубку победителя Восточной конференции
Комментарии

Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» решили прикоснуться к кубку Принца Уэльского — приз, вручаемый победителю Восточной конференции.

К трофею притронулись голкипер «молний» Андрей Василевский, защитник Виктор Хедман и капитан Стивен Стэмкос, затем взявший кубок в руки.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Отметим, что среди хоккеистов существует суеверие, что нельзя притрагиваться к промежуточным трофеям, которым и является кубок за победу в конференции, так как есть лишь один, главный, приз — Кубок Стэнли.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.

Новость по теме
Сакик сказал игрокам «Колорадо» потрогать приз чемпионов конференции, несмотря на суеверие
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022