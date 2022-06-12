Василевский, Хедман и Стэмкос прикоснулись к кубку победителя Восточной конференции

Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» решили прикоснуться к кубку Принца Уэльского — приз, вручаемый победителю Восточной конференции.

К трофею притронулись голкипер «молний» Андрей Василевский, защитник Виктор Хедман и капитан Стивен Стэмкос, затем взявший кубок в руки.

Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Отметим, что среди хоккеистов существует суеверие, что нельзя притрагиваться к промежуточным трофеям, которым и является кубок за победу в конференции, так как есть лишь один, главный, приз — Кубок Стэнли.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.