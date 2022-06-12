Панарин завершил плей-офф 4-м бомбардиром «Рейнджерс». Его показатель полезности — «-5»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал четвёртым бомбардиром команды в текущем плей-офф НХЛ.
Форвард «рейнджеров» сыграл 20 матчей в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, набрав 16 (6+10) очков. Третье место занял нападающий Крис Крайдер (16 очков — 10+6), второе — защитник Адам Фокс (23 — 5+18), лидер — форвард Мика Зибанеджад (24 — 10+14).
Отметим, что за весь плей-офф Панарин нанёс 50 бросков по воротам соперников при среднем игровом времени 20.16 и общем показателе полезности «-5».
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.
В составе победителей в сегодняшнем матче дублем отметился Стивен Стэмкос. Две результативные передачи на свой счёт записал Ондржей Палат, по разу ассистировали российский нападающий Никита Кучеров, а также его соотечественник, защитник Михаил Сергачёв.
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