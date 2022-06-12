Sportsnet: Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия

Официальная страница Sportsnet в «Твиттере» прокомментировала выступление российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в шестом матче финала Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Василевский включает режим бога, когда на кону вся серия», — говорится в сообщении.

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.

По ходу встречи российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Победа в этом матче стала для Андрея 61-й в карьере в плей-офф НХЛ.