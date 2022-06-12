Кучеров сравнялся с легендой «Чикаго» Микитой в списке лучших бомбардиров в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал результативную передачу в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Форвард набрал 150-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру. Благодаря этому он вышел на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории розыгрышей Кубка Стэнли, покорив результат Мариана Госсы (149) и сравнявшись с легендой «Чикаго Блэкхоукс» Стэном Микитой.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.