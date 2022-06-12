Зибанеджад — о вылете из плей-офф: просто отрицаю это сейчас. Я просто… опустошён

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал вылет из плей-офф НХЛ после поражения в шестом матче финала Восточной конференции национальной хоккей лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Я не знаю. Ощущение, что я просто отрицаю это сейчас. Честно, не знаю, что ещё сказать. Я просто… опустошён. Не хочу, чтобы всё так заканчивалось», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.



В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил шестой матч финала Восточной конференции национальной хоккей лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, что принесло им общий успех в серии (4-2) и выход в финал Кубка Стэнли.



Напомним, в финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо Эвеланш», который на пути к финалу в четырёх играх обыграл «Эдмонтон Ойлерз». Независимо от результата финального матча, российский хоккеист станет обладателем кубка.