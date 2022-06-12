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Результаты игрового дня плей-офф НХЛ: стали известны все участники финала Кубка Стэнли

Результаты игрового дня плей-офф НХЛ: стали известны все участники финала Кубка Стэнли
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В ночь с 11 на 12 июня мск состоялся очередной игровой день в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги. В этот день команды сыграли шестой матч в рамках третьего раунда. Состоялась одна встреча — в Восточной конференции.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1

«Лайтнинг» одержали четвёртую победу в серии подряд, дома переиграв «рейнджеров». На 31-й минуте капитан «молний» Стивен Стэмкос вывел команду вперёд. На 54-й минуте Фрэнк Ватрано с передачи Эндрю Коппа сравнял счёт, реализовав удаление Стэмкоса. Однако всего через 21 секунду капитан «Тампы» оформил дубль и принёс победу своей команде. Таким образом, «Лайтнинг» вышли в финал Кубка Стэнли, где сыграют с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 6-й матч
12 июня 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Стэмкос (Палат, Сергачёв) – 30:43 (5x5)   1:1 Ватрано (Копп) – 53:07 (5x4)   2:1 Стэмкос (Кучеров, Палат) – 53:28 (5x5)

Турнирная сетка плей-офф Кубка Стэнли 2022 года

Сетка плей-офф НХЛ - 2022
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