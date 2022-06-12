Защитник «Рейнджерс» рассказал, что помешало команде обыграть «Тампу»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс прокомментировал вылет из плей-офф НХЛ после поражения в шестом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Не думаю, что мы рассчитывали забивать по шесть голов за игру после первой шайбы. В этой серии было два великолепных вратаря. Я не думаю, что кто-то ожидал, что в этой серии будет много голов. Мы знали, что спецбригады сыграют важную роль. Ты хочешь забивать больше при игре «пять на пять», но мы не были способны на это. Очевидно, это немного навредило нам.



Когда ты сравниваешь счёт в конце третьего периода, то, очевидно, думаешь, что у тебя есть шанс. Мы делали это раньше. В этот раз мы не смогли доиграть до победного. Но мы боролись, в конце концов, сравняли счёт, но явно не добились своего», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ.